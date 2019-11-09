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Пршибрам - Опава

09.11.2019, Суббота, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 16 тур Пршибрам - Опава
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
2 тур
20 июля, суббота 18:00 Опава 1:0 Пршибрам
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
4 тур
18 мая, суббота 18:00 Опава 2:1 Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
27 тур
5 апреля, пятница 19:00 Пршибрам 3:1 Опава
13 тур
27 октября, суббота 16:00 Опава 5:0 Пршибрам
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