Млада Болеслав - Богемианс 1905

|2 тур
|21 июля, воскресенье
|17:30
|Богемианс 1905
|3:0
|Млада Болеслав
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|17:30
|Богемианс 1905
|3:0
|Млада Болеслав
|27 тур
|7 апреля, воскресенье
|16:30
|Богемианс 1905
|0:0
|Млада Болеслав
|13 тур
|27 октября, суббота
|16:00
|Млада Болеслав
|3:0
|Богемианс 1905
|28 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Богемианс 1905
|1:3
|Млада Болеслав
|14 тур
|19 ноября, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|1:2
|Богемианс 1905
|24 тур
|15 апреля, суббота
|18:30
|Млада Болеслав
|1:1
|Богемианс 1905
|10 тур
|14 октября, пятница
|21:15
|Богемианс 1905
|1:3
|Млада Болеслав
|29 тур
|11 мая, среда
|19:15
|Богемианс 1905
|2:0
|Млада Болеслав
|15 тур
|28 ноября, суббота
|22:15
|Млада Болеслав
|1:1
|Богемианс 1905
|27 тур
|10 мая, воскресенье
|20:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Млада Болеслав
|13 тур
|31 октября, пятница
|22:15
|Млада Болеслав
|1:0
|Богемианс 1905
|27 тур
|4 мая, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|1:0
|Богемианс 1905
|13 тур
|4 ноября, понедельник
|21:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Млада Болеслав
|25 тур
|15 апреля, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|0:3
|Млада Болеслав
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|2:0
|Богемианс 1905
|25 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|3:1
|Млада Болеслав
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|3:2
|Богемианс 1905
|20 тур
|21 марта, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Млада Болеслав
|6 тур
|29 августа, суббота
|20:15
|Млада Болеслав
|0:1
|Богемианс 1905