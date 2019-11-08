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Млада Болеслав - Богемианс 1905

08.11.2019, Пятница, 20:00 мск Чехия. Синот Лига, 16 тур Млада Болеслав - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
2 тур
21 июля, воскресенье 17:30 Богемианс 1905 3:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Богемианс 1905 0:0 Млада Болеслав
13 тур
27 октября, суббота 16:00 Млада Болеслав 3:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
28 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 1:3 Млада Болеслав
14 тур
19 ноября, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 1:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
24 тур
15 апреля, суббота 18:30 Млада Болеслав 1:1 Богемианс 1905
10 тур
14 октября, пятница 21:15 Богемианс 1905 1:3 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
29 тур
11 мая, среда 19:15 Богемианс 1905 2:0 Млада Болеслав
15 тур
28 ноября, суббота 22:15 Млада Болеслав 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 1:1 Млада Болеслав
13 тур
31 октября, пятница 22:15 Млада Болеслав 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
27 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:0 Богемианс 1905
13 тур
4 ноября, понедельник 21:00 Богемианс 1905 1:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
25 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:3 Млада Болеслав
11 тур
23 октября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
25 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 3:1 Млада Болеслав
11 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:2 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
20 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 2:0 Млада Болеслав
6 тур
29 августа, суббота 20:15 Млада Болеслав 0:1 Богемианс 1905
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