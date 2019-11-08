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Баник - Карвина

08.11.2019, Пятница, 20:00 мск Чехия. Синот Лига, 16 тур Баник - Карвина
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
2 тур
22 июля, понедельник 19:00 Карвина 1:2 Баник
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
26 тур
29 марта, пятница 20:00 Карвина 2:0 Баник
12 тур
20 октября, суббота 18:00 Баник 1:1 Карвина
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
29 тур
19 мая, суббота 17:00 Карвина 0:0 Баник
15 тур
25 ноября, суббота 20:30 Баник 2:1 Карвина
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