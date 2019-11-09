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Фастав - Сигма

09.11.2019, Суббота, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 16 тур Фастав - Сигма
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
2 тур
20 июля, суббота 18:00 Сигма 1:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
26 тур
30 марта, суббота 17:00 Фастав 0:2 Сигма
12 тур
20 октября, суббота 16:00 Сигма 1:1 Фастав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
28 тур
12 мая, суббота 19:00 Фастав 1:4 Сигма
14 тур
18 ноября, суббота 18:00 Сигма 2:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 17:00 Фастав 0:0 Сигма
8 тур
26 сентября, суббота 16:30 Сигма 1:1 Фастав
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