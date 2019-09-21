Ливингстон - Абердин

|30 тур
|16 марта, суббота
|18:00
|Абердин
|1:1
|Ливингстон
|21 тур
|29 декабря, суббота
|18:00
|Ливингстон
|1:2
|Абердин
|10 тур
|11 декабря, вторник
|22:45
|Абердин
|3:2
|Ливингстон
|30 тур
|16 марта, суббота
|18:00
|Абердин
|1:1
|Ливингстон
|21 тур
|29 декабря, суббота
|18:00
|Ливингстон
|1:2
|Абердин
|10 тур
|11 декабря, вторник
|22:45
|Абердин
|3:2
|Ливингстон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|30
|26
|2
|2
|89:19
|+70
|80
|2.
|Рейнджерс
|29
|21
|4
|4
|64:19
|+45
|67
|3.
|Мазервелл
|30
|14
|4
|12
|41:38
|+3
|46
|4.
|Абердин
|30
|12
|9
|9
|40:36
|+4
|45
|5.
|Ливингстон
|30
|10
|9
|11
|41:39
|+2
|39
|6.
|Хиберниан
|30
|9
|10
|11
|42:49
|-7
|37
|7.
|Сент-Джонстон
|29
|8
|12
|9
|28:46
|-18
|36
|8.
|Килмарнок
|30
|9
|6
|15
|31:41
|-10
|33
|9.
|Сент-Миррен
|30
|7
|8
|15
|24:41
|-17
|29
|10.
|Росс Каунти
|30
|7
|8
|15
|29:60
|-31
|29
|11.
|Гамильтон Академикал
|30
|6
|9
|15
|30:50
|-20
|27
|12.
|Хартс
|30
|4
|11
|15
|31:52
|-21
|23