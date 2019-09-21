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Ливингстон - Абердин

21.09.2019, Суббота, 17:00 мск Шотландия. Премьер-лига, 6 тур Ливингстон - Абердин
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
16 марта, суббота 18:00 Абердин 1:1 Ливингстон
21 тур
29 декабря, суббота 18:00 Ливингстон 1:2 Абердин
10 тур
11 декабря, вторник 22:45 Абердин 3:2 Ливингстон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 30 26 2 2 89:19 +70 80
2. Рейнджерс 29 21 4 4 64:19 +45 67
3. Мазервелл 30 14 4 12 41:38 +3 46
4. Абердин 30 12 9 9 40:36 +4 45
5. Ливингстон 30 10 9 11 41:39 +2 39
6. Хиберниан 30 9 10 11 42:49 -7 37
7. Сент-Джонстон 29 8 12 9 28:46 -18 36
8. Килмарнок 30 9 6 15 31:41 -10 33
9. Сент-Миррен 30 7 8 15 24:41 -17 29
10. Росс Каунти 30 7 8 15 29:60 -31 29
11. Гамильтон Академикал 30 6 9 15 30:50 -20 27
12. Хартс 30 4 11 15 31:52 -21 23
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