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Яблонец - Сигма

23.09.2019, Понедельник, 19:00 мск Яблонец-над-Нисоу, стадион Стрельнице Чехия. Синот Лига, 10 тур Яблонец - Сигма
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
20 тур
8 февраля, пятница 20:00 Сигма 1:2 Яблонец
6 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Яблонец 3:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
24 тур
14 апреля, суббота 17:00 Яблонец 0:0 Сигма
10 тур
14 октября, суббота 18:00 Сигма 0:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
27 тур
30 апреля, суббота 16:00 Сигма 2:1 Яблонец
13 тур
6 ноября, пятница 22:15 Яблонец 4:0 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
20 тур
16 марта, воскресенье 18:00 Яблонец 2:1 Сигма
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Сигма 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
29 тур
26 мая, воскресенье 20:00 Яблонец 2:1 Сигма
15 тур
18 ноября, воскресенье 21:00 Сигма 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Сигма 1:1 Яблонец
14 тур
18 ноября, пятница 23:15 Яблонец 2:0 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
16 тур
14 ноября, воскресенье 17:00 Яблонец 3:2 Сигма
2 тур
25 июля, воскресенье 19:00 Сигма 4:1 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 17:45 Яблонец 3:1 Сигма
9 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Сигма 0:1 Яблонец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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