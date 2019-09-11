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Аргентина - Мексика

11.09.2019, Среда, 04:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Аргентина - Мексика
Товарищеские матчи. Сборные 2018

21 ноября, среда 03:00 Аргентина 2:0 Мексика

17 ноября, суббота 03:00 Аргентина 2:0 Мексика
Чемпионат мира 2010
1/8 финала
27 июня, воскресенье 22:30 Аргентина 3:1 Мексика
Чемпионат мира 2006
1/8 финала
24 июня, суббота 23:00 Аргентина 2:1 Мексика
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    Рейтинг: +1177

    Argon 11 сентября 2019, 15:17

    Ничего себе товарняк. 8 желтых

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