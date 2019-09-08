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Материалы

Зенит - Сочи

08.09.2019, Воскресенье, 14:00 мск Товарищеские матчи Зенит - Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
2 тур
21 июля, воскресенье 21:30 Сочи 0:2 Зенит
Россия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
21 сентября, четверг 20:00 Сочи 3:2 Зенит
Россия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
13 июля, вторник 19:00 Сочи 1:3 Зенит
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