Введите ваш ник на сайте

Пршибрам - Виктория

31.08.2019, Суббота, 20:30 мск Пршибрам, стадион На Литавке Чехия. Синот Лига, 8 тур Пршибрам - Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Пршибрам 1:1 Виктория
15 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Виктория 1:1 Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
17 тур
18 февраля, суббота 20:45 Виктория 1:0 Пршибрам
3 тур
12 августа, пятница 19:00 Пршибрам 0:3 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
20 тур
6 марта, воскресенье 20:15 Виктория 4:0 Пршибрам
6 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Пршибрам 0:4 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 18:15 Виктория 5:2 Пршибрам
1 тур
26 июля, суббота 19:00 Пршибрам 2:2 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
16 тур
1 декабря, воскресенье 22:00 Виктория 2:0 Пршибрам
2 тур
26 июля, пятница 22:15 Пршибрам 2:4 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
24 тур
19 апреля, пятница 22:15 Виктория 2:0 Пршибрам
10 тур
7 октября, воскресенье 19:35 Пршибрам 1:0 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
29 тур
9 мая, среда 20:00 Виктория 5:0 Пршибрам
15 тур
27 ноября, воскресенье 20:00 Пршибрам 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
15 апреля, пятница 22:15 Пршибрам 0:3 Виктория
10 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Виктория 2:1 Пршибрам
Чемпионат Чехии (2009/2010)
21 тур
24 марта, среда 19:30 Виктория 3:1 Пршибрам
7 тур
12 сентября, суббота 18:00 Пршибрам 1:0 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
...
  • Читайте нас: 