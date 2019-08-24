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Фастав - Карвина

24.08.2019, Суббота, 18:00 мск Злин, стадион Летна Чехия. Синот Лига, 7 тур Фастав - Карвина
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
28 тур
13 апреля, суббота 16:30 Карвина 2:0 Фастав
14 тур
3 ноября, суббота 19:00 Фастав 2:1 Карвина
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
18 тур
25 февраля, воскресенье 17:00 Карвина 4:0 Фастав
4 тур
19 августа, суббота 18:00 Фастав 1:0 Карвина
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
19 тур
5 марта, воскресенье 20:00 Карвина 1:0 Фастав
5 тур
29 августа, понедельник 19:00 Фастав 3:0 Карвина
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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