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Материалы

Зенит (мол) - Динамо (мол)

05.12.2019, Четверг, 13:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство, 19 тур Зенит (мол) - Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
5 тур
9 августа, пятница 14:00 Динамо (мол) 3:0 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
25 тур
23 апреля, вторник 12:00 Зенит (мол) 3:0 Динамо (мол)
11 тур
20 октября, суббота 14:00 Динамо (мол) 1:2 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
23 тур
17 марта, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:2 Динамо (мол)
9 тур
9 сентября, суббота 14:00 Динамо (мол) 1:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
30 тур
20 мая, пятница 12:00 Динамо (мол) 0:0 Зенит (мол)
1 тур
18 июля, суббота 15:00 Зенит (мол) 1:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 15:00 Динамо (мол) 3:1 Зенит (мол)
7 тур
12 сентября, пятница 15:00 Зенит (мол) 0:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
29 тур
10 мая, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:3 Динамо (мол)
6 тур
23 августа, пятница 15:00 Динамо (мол) 3:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
16 тур
16 ноября, пятница 14:00 Динамо (мол) 2:2 Зенит (мол)
2 тур
27 июля, пятница 12:00 Зенит (мол) 2:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 11 тур
27 апреля, пятница 12:00 Зенит (мол) 0:4 Динамо (мол)
Второй этап, 5 тур
15 марта, четверг 14:00 Динамо (мол) 2:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
27 тур
14 октября, пятница 15:00 Зенит (мол) 2:4 Динамо (мол)
12 тур
9 июня, четверг 14:00 Динамо (мол) 1:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
17 тур
13 августа, пятница 17:00 Зенит (мол) 4:2 Динамо (мол)
3 тур
26 марта, пятница 14:00 Динамо (мол) 0:2 Зенит (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
24 тур
3 октября, суббота 15:00 Зенит (мол) 4:0 Динамо (мол)
10 тур
23 мая, суббота 16:00 Динамо (мол) 1:2 Зенит (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
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    Рейтинг: +278

    ц 5 декабря 2019, 21:15

    Если такое же судейство будет для взрослых, то зачем вообще этот цирк, смотрим АПЛ.

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