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Спартак М (мол) - Оренбург (мол)

28.09.2019, Суббота, 12:00 мск Москва, стадион Спартак им. Игоря Нетто Россия. Молодежное первенство, 11 тур Спартак М (мол) - Оренбург (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
30 тур
25 мая, суббота 13:00 Оренбург (мол) 0:2 Спартак М (мол)
1 тур
7 сентября, пятница 14:00 Спартак М (мол) 2:0 Оренбург (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
21 тур
2 апреля, воскресенье 14:00 Спартак М (мол) 3:2 Оренбург (мол)
7 тур
15 сентября, четверг 17:00 Оренбург (мол) 0:2 Спартак М (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
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