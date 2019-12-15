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Материалы

Фейеноорд - ПСВ

15.12.2019, Воскресенье, 16:30 мск Роттердам, стадион Де Кейп Голландия. Эредивизие, 17 тур Фейеноорд - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
23 тур
24 февраля, воскресенье 16:30 ПСВ 1:1 Фейеноорд
14 тур
2 декабря, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
25 тур
25 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:3 ПСВ
5 тур
17 сентября, воскресенье 17:45 ПСВ 1:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
6 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 ПСВ 0:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
18 тур
17 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 0:2 ПСВ
4 тур
30 августа, воскресенье 17:45 ПСВ 3:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
14 тур
17 декабря, среда 22:45 ПСВ 4:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
32 тур
13 апреля, воскресенье 18:30 ПСВ 0:2 Фейеноорд
15 тур
1 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 3:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
24 тур
24 февраля, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
6 тур
23 сентября, воскресенье 18:30 ПСВ 3:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
23 тур
26 февраля, воскресенье 17:30 ПСВ 3:2 Фейеноорд
15 тур
4 декабря, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 ПСВ
10 тур
24 октября, воскресенье 16:30 ПСВ 10:0 Фейеноорд
Чемпионат Голландии (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 14:30 ПСВ 0:0 Фейеноорд
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:3 ПСВ
Суперкубок Голландии 2008
Финал
23 августа, суббота 20:00 ПСВ 2:0 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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