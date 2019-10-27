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Херенвен - Гронинген

27.10.2019, Воскресенье, 14:15 мск Херенвен, стадион Абе Ленстра Голландия. Эредивизие, 11 тур Херенвен - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
30 тур
14 апреля, воскресенье 15:30 Херенвен 1:1 Гронинген
12 тур
11 ноября, воскресенье 14:15 Гронинген 2:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
30 тур
8 апреля, воскресенье 15:30 Херенвен 1:1 Гронинген
1 тур
13 августа, воскресенье 17:45 Гронинген 3:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 14:30 Херенвен 0:0 Гронинген
9 тур
15 октября, суббота 21:45 Гронинген 0:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
33 тур
1 мая, воскресенье 15:30 Херенвен 1:2 Гронинген
5 тур
13 сентября, воскресенье 13:30 Гронинген 3:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 14:30 Херенвен 3:1 Гронинген
15 тур
7 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 19:30 Гронинген 1:3 Херенвен
6 тур
15 сентября, воскресенье 16:30 Херенвен 4:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
29 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Гронинген 3:1 Херенвен
9 тур
21 октября, воскресенье 16:30 Херенвен 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
28 тур
31 марта, суббота 20:45 Гронинген 1:3 Херенвен
5 тур
11 сентября, воскресенье 14:30 Херенвен 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 16:30 Херенвен 1:4 Гронинген
9 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
18 тур
20 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Херенвен
6 тур
12 сентября, суббота 21:45 Херенвен 0:1 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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