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АДО Ден Хааг - Венло

31.08.2019, Суббота, 21:45 мск Гаага, стадион Кийосира Голландия. Эредивизие, 5 тур АДО Ден Хааг - Венло
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
18 тур
19 января, суббота 21:45 АДО Ден Хааг 2:4 Венло
9 тур
21 октября, воскресенье 15:30 Венло 2:0 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
19 тур
20 января, суббота 21:45 АДО Ден Хааг 1:1 Венло
9 тур
21 октября, суббота 20:45 Венло 0:2 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
27 апреля, суббота 21:45 АДО Ден Хааг 1:1 Венло
3 тур
25 августа, суббота 21:45 Венло 2:4 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
32 тур
28 апреля, суббота 22:45 Венло 2:1 АДО Ден Хааг
7 тур
24 сентября, суббота 21:45 АДО Ден Хааг 2:0 Венло
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 20:45 АДО Ден Хааг 3:0 Венло
3 тур
22 августа, воскресенье 16:30 Венло 2:3 АДО Ден Хааг
Чемпионат Голландии (2009/2010)
28 тур
21 марта, воскресенье 16:30 АДО Ден Хааг 0:0 Венло
2 тур
9 августа, воскресенье 16:30 Венло 2:2 АДО Ден Хааг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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