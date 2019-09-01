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Канзаc Сити - Хьюстон

01.09.2019, Воскресенье, 03:30 мск Канзас-Сити, стадион Спортинг Парк США. МЛС Канзаc Сити - Хьюстон
США. МЛС 2019

2 июня, воскресенье 03:30 Хьюстон 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2018

5 августа, воскресенье 04:00 Хьюстон 0:1 Канзаc Сити

24 июня, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 3:2 Хьюстон
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/8 финала
27 октября, пятница 04:30 Хьюстон 1:0 Канзаc Сити

16 октября, понедельник 02:30 Канзаc Сити 0:0 Хьюстон

12 октября, четверг 03:00 Хьюстон 2:1 Канзаc Сити

27 августа, воскресенье 04:00 Хьюстон Канзаc Сити
США. МЛС 2016

10 сентября, суббота 03:00 Канзаc Сити 3:3 Хьюстон

8 мая, воскресенье 03:30 Хьюстон 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2015

24 сентября, четверг 03:30 Хьюстон 1:0 Канзаc Сити

2 августа, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон

26 апреля, воскресенье 03:30 Хьюстон 4:4 Канзаc Сити
США. МЛС 2014

30 августа, суббота 04:00 Канзаc Сити 1:3 Хьюстон

7 июня, суббота 04:30 Хьюстон 0:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 24 ноября, воскресенье 04:30 Канзаc Сити 2:1 Хьюстон
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 9 ноября, суббота 04:00 Хьюстон 0:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2013

10 октября, четверг 04:30 Хьюстон 0:0 Канзаc Сити

26 мая, воскресенье 23:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон

13 мая, понедельник 04:00 Хьюстон 0:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, четверг 06:00 Канзаc Сити 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 5 ноября, понедельник 00:30 Хьюстон 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 сентября, суббота 04:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
19 июля, четверг 04:30 Хьюстон 2:1 Канзаc Сити
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 04:00 Канзаc Сити 0:0 Хьюстон
США. МЛС 2011
1/2 финала
7 ноября, понедельник 00:00 Канзаc Сити 0:2 Хьюстон

10 сентября, суббота 00:00 Канзаc Сити 3:0 Хьюстон

17 июля, воскресенье 00:00 Хьюстон 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2010

23 сентября, четверг 04:30 Канзаc Сити 4:3 Хьюстон

2 мая, воскресенье 00:00 Хьюстон 3:0 Канзаc Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 35 22 9 4 86:37 +49 75
2. Нью-Йорк Сити 35 18 10 7 63:43 +20 64
3. Атланта Юнайтед 35 19 4 12 60:44 +16 61
4. Сиэтл 35 17 8 10 54:50 +4 59
5. Миннесота Юнайтед 35 16 8 11 55:44 +11 56
6. Филадельфия 35 16 7 12 58:52 +6 55
7. Реал Солт-Лейк 35 16 6 13 46:41 +5 54
8. Лос-Анджелес Гэлакси 36 16 4 16 59:61 -2 52
9. Даллас 35 14 9 12 56:46 +10 51
10. Торонто 35 13 12 10 59:54 +5 51
11. Нью-Йорк Ред Буллз 35 15 6 14 56:53 +3 51
12. Ди Си Юнайтед 35 13 11 11 43:40 +3 50
13. Портленд 35 14 7 14 53:52 +1 49
14. Колорадо 36 14 6 16 61:64 -3 48
15. Сан-Хосе 35 13 6 16 54:57 -3 45
16. Нью-Инглэнд 35 11 12 12 51:59 -8 45
17. Монреаль Импакт 35 13 5 17 49:61 -12 44
18. Чикаго Файр 34 10 11 13 55:48 +7 41
19. Коламбус 35 11 8 16 40:47 -7 41
20. Динамо Хью 35 12 5 18 50:60 -10 41
21. Cпортинг КС 35 11 8 16 52:68 -16 41
22. Орландо Сити 35 9 11 15 44:52 -8 38
23. Ванкувер Уайткепс 34 8 9 17 37:61 -24 33
24. Цинциннати 35 6 6 23 33:78 -45 24
25. Нэшвилл 1 0 0 1 1:2 -1 0
26. Интер 1 0 0 1 0:1 -1 0
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