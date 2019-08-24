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Орландо Сити - Атланта Юнайтед

24.08.2019, Суббота, 03:00 мск Орландо, стадион Цитрус Боул США. МЛС Орландо Сити - Атланта Юнайтед
США. МЛС 2019

12 мая, воскресенье 21:30 Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити
США. МЛС 2018

25 августа, суббота 03:00 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед

1 июля, воскресенье 02:00 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити

14 мая, понедельник 01:00 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед
США. МЛС 2017

16 сентября, суббота 22:55 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити

29 июля, суббота 23:30 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити

22 июля, суббота 02:00 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 35 22 9 4 86:37 +49 75
2. Нью-Йорк Сити 35 18 10 7 63:43 +20 64
3. Атланта Юнайтед 35 19 4 12 60:44 +16 61
4. Сиэтл 35 17 8 10 54:50 +4 59
5. Миннесота Юнайтед 35 16 8 11 55:44 +11 56
6. Филадельфия 35 16 7 12 58:52 +6 55
7. Реал Солт-Лейк 35 16 6 13 46:41 +5 54
8. Лос-Анджелес Гэлакси 36 16 4 16 59:61 -2 52
9. Даллас 35 14 9 12 56:46 +10 51
10. Торонто 35 13 12 10 59:54 +5 51
11. Нью-Йорк Ред Буллз 35 15 6 14 56:53 +3 51
12. Ди Си Юнайтед 35 13 11 11 43:40 +3 50
13. Портленд 35 14 7 14 53:52 +1 49
14. Колорадо 36 14 6 16 61:64 -3 48
15. Сан-Хосе 35 13 6 16 54:57 -3 45
16. Нью-Инглэнд 35 11 12 12 51:59 -8 45
17. Монреаль Импакт 35 13 5 17 49:61 -12 44
18. Чикаго Файр 34 10 11 13 55:48 +7 41
19. Коламбус 35 11 8 16 40:47 -7 41
20. Динамо Хью 35 12 5 18 50:60 -10 41
21. Cпортинг КС 35 11 8 16 52:68 -16 41
22. Орландо Сити 35 9 11 15 44:52 -8 38
23. Ванкувер Уайткепс 34 8 9 17 37:61 -24 33
24. Цинциннати 35 6 6 23 33:78 -45 24
25. Нэшвилл 1 0 0 1 1:2 -1 0
26. Интер 1 0 0 1 0:1 -1 0
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