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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Балтика
Факел - Балтика: обзор матча 24 июля 2019
Факел
24.07.2019, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Факел - Балтика
2
3
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0
0
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2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
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Факел
Балтика
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Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
12:19
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Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
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Вчера, 15:00
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
Вчера, 14:59
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