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Расписание матчей
Кубок Азии
Палестина - Австралия
Палестина - Австралия: обзор матча 11 января 2019
Палестина
11.01.2019, пятница, 14:00
Кубок Азии, группа B, 2 тур
0 : 3
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Палестина - Австралия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палестина
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
25.09.2026
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