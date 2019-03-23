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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Лихтенштейн - Греция
Лихтенштейн - Греция: обзор матча 23 марта 2019
Лихтенштейн
23.03.2019, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 1 тур
0 : 2
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лихтенштейн - Греция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
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