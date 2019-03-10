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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Эрзурумспор
Аланьяспор - Эрзурумспор: обзор матча 10 марта 2019
Аланьяспор
10.03.2019, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Эрзурумспор
45+1'
П. Сиссе
77'
Ж. Суну (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Эрзурумспор
Желтая карточка
Д. Ахмет Алкилич
90'
+1
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Суну
71'
Желтая карточка
Ж. Суну
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
45'
+1
Начало матча
Статистика матча Аланьяспор - Эрзурумспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
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