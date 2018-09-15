Введите ваш ник на сайте

Аякс - Гронинген

15.09.2018, Суббота, 21:45 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Голландия. Эредивизие, 5 тур Аякс - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
29 тур
1 апреля, воскресенье 15:30 Гронинген 1:2 Аякс
2 тур
20 августа, воскресенье 15:30 Аякс 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
25 тур
5 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Аякс
15 тур
4 декабря, воскресенье 18:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
23 тур
14 февраля, воскресенье 14:30 Гронинген 1:2 Аякс
7 тур
26 сентября, суббота 20:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
18 тур
16 января, пятница 22:00 Аякс 2:0 Гронинген
4 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
6 февраля, четверг 23:45 Аякс 2:1 Гронинген
5 тур
1 сентября, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
34 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 Аякс
16 тур
8 декабря, суббота 23:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
22 апреля, воскресенье 18:30 Аякс 2:0 Гронинген
8 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 2:0 Гронинген
1 тур
8 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Гронинген
1 тур
2 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 28 2 4 119:32 +87 86
2. ПСВ 34 26 5 3 98:26 +72 83
3. Фейеноорд 34 20 5 9 75:41 +34 65
4. Алкмаар 34 17 7 10 64:43 +21 58
5. Витесс 34 14 11 9 70:51 +19 53
6. Утрехт 34 15 8 11 60:51 +9 53
7. Хераклес 34 15 3 16 61:68 -7 48
8. Гронинген 34 13 6 15 39:41 -2 45
9. АДО Ден Хааг 34 12 9 13 58:63 -5 45
10. Виллем II 34 13 5 16 58:72 -14 44
11. Херенвен 34 10 11 13 64:73 -9 41
12. Венло 34 11 8 15 47:63 -16 41
13. Зволле 34 11 6 17 44:57 -13 39
14. Эммен 34 10 8 16 41:72 -31 38
15. Фортуна Сд 34 9 7 18 50:80 -30 34
16. Экселсиор 34 9 6 19 46:79 -33 33
17. Де Графсхап 34 8 5 21 38:75 -37 29
18. НАК Бреда 34 5 8 21 29:74 -45 23
...
  • Читайте нас: 