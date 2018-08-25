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ПАОК - Астерас

25.08.2018, Суббота, 19:15 мск Салоники, стадион Тумба Греция. Суперлига, 1 тур ПАОК - Астерас
Греция. Суперлига (2017/2018)
24 тур
4 марта, воскресенье 16:00 Астерас 3:2 ПАОК
9 тур
30 октября, понедельник 20:30 ПАОК 2:0 Астерас
Греция. Суперлига (2016/2017)
19 тур
5 февраля, воскресенье 18:15 ПАОК 3:2 Астерас
4 тур
19 сентября, понедельник 19:30 Астерас 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2015/2016)
24 тур
27 февраля, суббота 20:30 ПАОК 2:0 Астерас
9 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Астерас 2:1 ПАОК
Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы (2014/2015)
, 6 тур
7 июня, воскресенье 20:30 Астерас 1:0 ПАОК
, 2 тур
24 мая, воскресенье 18:15 ПАОК 0:0 Астерас
Греция. Суперлига (2014/2015)
28 тур
14 марта, суббота 20:30 ПАОК 0:0 Астерас
11 тур
10 января, суббота 20:30 Астерас 3:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
Плей-офф, 5 тур
14 мая, среда 18:00 Астерас 1:0 ПАОК
Плей-офф, 1 тур
30 апреля, среда 20:15 ПАОК 1:1 Астерас
25 тур
16 февраля, воскресенье 17:00 Астерас 2:1 ПАОК
8 тур
19 октября, суббота 19:15 ПАОК 2:0 Астерас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПАОК 30 26 4 0 66:14 +52 82
2. Олимпиакос 29 23 3 3 68:17 +51 72
3. АЕК 30 18 6 6 50:19 +31 60
4. Атромитос 30 15 7 8 41:28 +13 52
5. Арис 30 15 4 11 46:33 +13 49
6. Панатинаикос 29 13 8 8 38:27 +11 47
7. Паниониос 30 11 5 14 27:45 -18 38
8. ПАС Ламия 30 9 10 11 28:37 -9 37
9. Панетоликос 30 10 6 14 34:48 -14 36
10. Ларисса 30 8 10 12 26:34 -8 34
11. Астерас 30 8 9 13 25:30 -5 33
12. Ксанти 30 7 11 12 22:34 -12 32
13. ОФИ 30 7 11 12 30:42 -12 32
14. ПАС 30 7 6 17 19:38 -19 27
15. Левадиакос 30 5 6 19 15:45 -30 21
16. Аполлон Смирнис 30 2 4 24 11:55 -44 10
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