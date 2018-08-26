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Виктория - Млада Болеслав

26.08.2018, Воскресенье, 16:00 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Чехия. Синот Лига, 6 тур Виктория - Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
22 тур
31 марта, суббота 21:15 Виктория 1:2 Млада Болеслав
8 тур
23 сентября, суббота 19:00 Млада Болеслав 0:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
28 тур
12 мая, пятница 19:15 Виктория 3:3 Млада Болеслав
14 тур
19 ноября, суббота 17:00 Млада Болеслав 0:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
7 мая, суббота 14:30 Млада Болеслав 2:0 Виктория
14 тур
21 ноября, суббота 22:15 Виктория 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 21:15 Виктория 1:2 Млада Болеслав
11 тур
19 октября, воскресенье 17:45 Млада Болеслав 0:3 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
28 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Виктория 2:0 Млада Болеслав
14 тур
9 ноября, суббота 23:15 Млада Болеслав 1:2 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
19 тур
10 марта, воскресенье 18:25 Млада Болеслав 0:2 Виктория
5 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 0:1 Виктория
14 тур
18 ноября, пятница 21:20 Виктория 3:2 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
7 мая, суббота 19:20 Виктория 3:1 Млада Болеслав
13 тур
23 октября, суббота 20:20 Млада Болеслав 4:3 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
27 марта, суббота 17:45 Млада Болеслав 4:0 Виктория
8 тур
19 сентября, суббота 18:00 Виктория 2:1 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 23 3 4 72:23 +49 72
2. Виктория П 30 21 5 4 47:27 +20 68
3. Спарта 30 17 6 7 52:27 +25 57
4. Яблонец 30 15 6 9 53:26 +27 51
5. Баник 30 13 6 11 38:36 +2 45
6. Млада Болеслав 30 11 9 10 52:44 +8 42
7. Слован Л 30 11 9 10 33:28 +5 42
8. Сигма 30 12 4 14 37:43 -6 40
9. Фастав 30 12 3 15 32:40 -8 39
10. Теплице 30 10 6 14 32:42 -10 36
11. Богемианс 1905 30 8 10 12 29:37 -8 34
12. Словацко 30 10 4 16 32:45 -13 34
13. Опава 30 9 6 15 39:49 -10 33
14. Пршибрам 30 8 7 15 33:63 -30 31
15. Карвина 30 8 5 17 39:53 -14 29
16. Дукла П 30 5 5 20 25:62 -37 20
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