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Химнастик - Тенерифе

20.08.2018, Понедельник, 21:00 мск Испания. Сегунда, 1 тур Химнастик - Тенерифе
Испания. Сегунда (2017/2018)
29 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Химнастик 1:2 Тенерифе
8 тур
7 октября, суббота 21:00 Тенерифе 2:0 Химнастик
Испания. Сегунда (2016/2017)
41 тур
4 июня, воскресенье 21:00 Тенерифе 0:1 Химнастик
20 тур
8 января, воскресенье 18:00 Химнастик 1:1 Тенерифе
Испания. Сегунда (2015/2016)
23 тур
31 января, воскресенье 19:00 Химнастик 2:1 Тенерифе
2 тур
30 августа, воскресенье 21:30 Тенерифе 1:2 Химнастик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Осасуна 42 26 9 7 61:35 +26 87
2. Гранада 42 22 13 7 54:28 +26 79
3. Малага 42 21 11 10 53:31 +22 74
4. Альбасете 42 19 14 9 56:38 +18 71
5. Мальорка 42 19 12 11 55:37 +18 69
6. Депортиво 42 17 17 8 52:32 +20 68
7. Кадис 42 16 16 10 55:36 +19 64
8. Реал Ов 42 17 12 13 50:48 +2 63
9. Спортинг Х 42 16 13 13 45:38 +7 61
10. Альмерия 42 15 15 12 53:39 +14 60
11. Эльче 42 13 16 13 51:52 -1 55
12. Лас-Пальмас 42 12 18 12 48:50 -2 54
13. Эстремадура 42 14 11 17 45:47 -2 53
14. Алькоркон 42 14 10 18 38:42 -4 52
15. Сарагоса 42 13 12 17 51:51 0 51
16. Тенерифе 42 11 17 14 42:50 -8 50
17. Нумансия 42 11 16 15 46:50 -4 49
18. Луго 42 10 17 15 45:51 -6 47
19. Райо Махадаонда 42 12 9 21 48:61 -13 45
20. Химнастик 42 9 9 24 30:63 -33 36
21. Кордоба 42 7 13 22 50:79 -29 34
22. Реус Депортиу 42 5 6 31 16:86 -70 21
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