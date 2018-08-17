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Швайнфурт 05 - Шальке-04

17.08.2018, Пятница, 21:45 мск Трансляция: Матч! Футбол 2, Матч! Планета Германия. Кубок, 1/32 финала Швайнфурт 05 - Шальке-04
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