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Сызрань-2003 - Ротор

22.08.2018, Среда, 18:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. Кубок, 1/32 финала Сызрань-2003 - Ротор
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