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Благовещенск - Сахалин

11.08.2018, Суббота, 11:00 мск Благовещенск, стадион Спартак Россия. Кубок, 1/64 финала Благовещенск - Сахалин
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