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Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Фрайбург
РБ Лейпциг - Фрайбург: обзор матча 27 апреля 2019
РБ Лейпциг
27.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
19'
Т. Вернер
78'
Э. Форсберг (П)
66'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Фрайбург
Желтая карточка
К. Кампль
90'
84'
Желтая карточка
Я. Хаберер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Форсберг
78'
Желтая карточка
М. Забитцер
67'
66'
ГОЛ! 1:1!
В. Грифо
61'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Желтая карточка
К. Лаймер
54'
44'
Желтая карточка
А. Абраши
29'
Желтая карточка
Д. Хайнц
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Поульсен
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Фрайбург
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
4-4-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Конате
4
Орбан
20
Мукиэле
44
Кампль
21
Айдара
20
Забитцер
27
Лаймер
11
Вернер
15
Поульсен
2-1-3-1-1
1
Шволов
3
Хайнц
30
Гюнтер
27
Хефлер
6
Абраши
8
Франтц
19
Хаберер
32
Грифо
9
Хелер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
27
Мариус Мюллер
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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