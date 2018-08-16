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ФКСБ - Хайдук

16.08.2018, Четверг, 21:30 мск Бухарест, стадион Генча Лига Европы, 3 раунд , ответный матч ФКСБ - Хайдук
Первый матч:
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