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Динамо - Астана

14.08.2018, Вторник, 21:00 мск Загреб, стадион Максимир Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Динамо - Астана
Первый матч: 2 - 0
Лига чемпионов (2018/2019)
3 раунд
первый матч		 7 августа, вторник 17:00 Астана 0:2 Динамо
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