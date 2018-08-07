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Алания - Чайка

07.08.2018, Вторник, 18:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. Кубок, 1/64 финала Алания - Чайка
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
34 тур
27 мая, воскресенье 18:30 Алания 0:2 Чайка
1 тур
20 июля, четверг 18:00 Чайка 1:0 Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
25 тур
30 апреля, воскресенье 14:00 Алания 3:1 Чайка
11 тур
8 октября, суббота 17:00 Чайка 1:0 Алания
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