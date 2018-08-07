Введите ваш ник на сайте

Лада-Тольятти - Сызрань-2003

07.08.2018, Вторник, 17:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. Кубок, 1/64 финала Лада-Тольятти - Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
14 тур
14 октября, суббота 16:00 Лада-Тольятти 0:2 Сызрань-2003
2 тур
27 июля, четверг 18:00 Сызрань-2003 4:2 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
25 тур
25 мая, четверг 18:00 Сызрань-2003 3:0 Лада-Тольятти
15 тур
11 октября, вторник 16:00 Лада-Тольятти 0:0 Сызрань-2003
7 тур
29 августа, понедельник 18:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2016/2017)
1/256 финала
15 июля, пятница 18:00 Сызрань-2003 2:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
27 тур
31 мая, вторник 18:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
17 тур
26 октября, понедельник 16:30 Лада-Тольятти 1:3 Сызрань-2003
9 тур
9 сентября, среда 18:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 18:00 Сызрань-2003 0:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
12 тур
20 сентября, суббота 19:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
2 тур
24 июля, четверг 18:30 Лада-Тольятти 1:0 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
28 июля, понедельник 18:00 Сызрань-2003 1:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
15 тур
10 октября, четверг 19:00 Сызрань-2003 1:1 Лада-Тольятти
5 тур
13 августа, вторник 18:30 Лада-Тольятти 0:0 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 19:00 Сызрань-2003 2:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
23 тур
27 апреля, суббота 19:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
7 тур
24 августа, пятница 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 1:1
(4:5)п		 Сызрань-2003
...
  • Читайте нас: 