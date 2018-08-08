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Зальцбург - Шкендия

08.08.2018, Среда, 20:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Зальцбург - Шкендия
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