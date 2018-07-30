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Черноморец - Кубань Холдинг

30.07.2018, Понедельник, 18:30 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/128 финала Черноморец - Кубань Холдинг
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