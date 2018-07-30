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Волгарь - Легион

30.07.2018, Понедельник, 18:00 мск Астрахань, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/128 финала Волгарь - Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
1 тур
25 июля, среда 17:00 Легион 2:3 Волгарь
Россия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
24 августа, среда 16:00 Легион 1:2 Волгарь
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