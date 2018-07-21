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Пршибрам - Теплице

21.07.2018, Суббота, 18:00 мск Пршибрам, стадион На Литавке Чехия. Синот Лига, 1 тур Пршибрам - Теплице
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
21 тур
18 марта, суббота 17:00 Теплице 3:0 Пршибрам
7 тур
17 сентября, суббота 17:00 Пршибрам 3:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
17 тур
13 февраля, суббота 18:00 Теплице 2:0 Пршибрам
3 тур
8 августа, суббота 18:00 Пршибрам 3:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 16:00 Теплице 1:1 Пршибрам
14 тур
7 ноября, пятница 20:00 Пршибрам 1:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
23 тур
4 апреля, пятница 22:15 Теплице 1:0 Пршибрам
9 тур
23 сентября, понедельник 20:00 Пршибрам 0:4 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
18 тур
2 марта, суббота 19:00 Пршибрам 3:1 Теплице
4 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Теплице 0:0 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
12 марта, понедельник 21:00 Пршибрам 0:0 Теплице
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Теплице 2:1 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
16 тур
13 ноября, суббота 17:00 Пршибрам 1:1 Теплице
2 тур
25 июля, воскресенье 19:00 Теплице 1:2 Пршибрам
Чемпионат Чехии (2009/2010)
25 тур
18 апреля, воскресенье 21:30 Теплице 1:0 Пршибрам
11 тур
17 октября, суббота 18:00 Пршибрам 0:3 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 23 3 4 72:23 +49 72
2. Виктория П 30 21 5 4 47:27 +20 68
3. Спарта 30 17 6 7 52:27 +25 57
4. Яблонец 30 15 6 9 53:26 +27 51
5. Баник 30 13 6 11 38:36 +2 45
6. Млада Болеслав 30 11 9 10 52:44 +8 42
7. Слован Л 30 11 9 10 33:28 +5 42
8. Сигма 30 12 4 14 37:43 -6 40
9. Фастав 30 12 3 15 32:40 -8 39
10. Теплице 30 10 6 14 32:42 -10 36
11. Богемианс 1905 30 8 10 12 29:37 -8 34
12. Словацко 30 10 4 16 32:45 -13 34
13. Опава 30 9 6 15 39:49 -10 33
14. Пршибрам 30 8 7 15 33:63 -30 31
15. Карвина 30 8 5 17 39:53 -14 29
16. Дукла П 30 5 5 20 25:62 -37 20
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