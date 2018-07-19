Введите ваш ник на сайте

ОФК Титоград - Б36 Торсхавн

19.07.2018, Четверг, 21:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч ОФК Титоград - Б36 Торсхавн
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 21:00 Б36 Торсхавн 0:0 ОФК Титоград
...
  • Читайте нас: 