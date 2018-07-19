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Нымме Калью - Стьярнан

19.07.2018, Четверг, 19:00 мск Таллин, стадион Кадриору Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Нымме Калью - Стьярнан
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 23:00 Стьярнан 3:0 Нымме Калью
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