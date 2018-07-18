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Железничар - Транс

18.07.2018, Среда, 19:00 мск Сараево, стадион Асим Ферхатович Хасе - Кошево Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Железничар - Транс
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 19:00 Транс 0:2 Железничар
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