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Карабах - Олимпия

18.07.2018, Среда, 20:00 мск Баку, стадион Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Карабах - Олимпия
Первый матч: 1 - 0
Лига чемпионов (2018/2019)
1 раунд
первый матч		 11 июля, среда 21:00 Олимпия 0:1 Карабах
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