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Вентспилс - Люфтетари

12.07.2018, Четверг, 17:45 мск Рига, стадион Олимпийский центр Лига Европы, 1 раунд , первый матч Вентспилс - Люфтетари
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