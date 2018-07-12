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Анортосис - Лачи

12.07.2018, Четверг, 20:00 мск Ларнака, стадион Антонис Пападопулос Лига Европы, 1 раунд , первый матч Анортосис - Лачи
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