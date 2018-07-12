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Левадия - Дандолк

12.07.2018, Четверг, 19:00 мск Таллинн, стадион А. Ле Кок Арена Лига Европы, 1 раунд , первый матч Левадия - Дандолк
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