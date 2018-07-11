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Спартак - Црвена Звезда

11.07.2018, Среда, 19:00 мск Юрмала, стадион Слока Лига чемпионов, 1 раунд , первый матч Спартак - Црвена Звезда
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