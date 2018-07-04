Швеция - Швейцария

Уверен, что Швейцарцы отквитают...
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5:2
|+3
|6
|2.
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3:4
|-1
|6
|3.
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3:3
|0
|3
|4.
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
Посимпатичнее выглядят скандинавы, но в завершающей стадии у них полный ахтунг.
Щвейцары вынесут их. 0-3
Хорошей и красивой игры! Побольше голов! И не доводить до серии пенальти! Ставлю на Швейцарию!
Сборная Швеции - последний андердог. Последний представитель третьей корзины.
Дополнительное время
победа швеции минимальная