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Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
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Швеция - Швейцария

03.07.2018, Вторник, 17:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1/8 финала Швеция - Швейцария
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швеция 3 2 0 1 5:2 +3 6
2. Мексика 3 2 0 1 3:4 -1 6
3. Южная Корея 3 1 0 2 3:3 0 3
4. Германия 3 1 0 2 2:4 -2 3
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    Рейтинг: +10484

    Bivaliy67 3 июля 2018, 18:26

    Уверен, что Швейцарцы отквитают...

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    Рейтинг: +591

    SinyaaPyll 3 июля 2018, 17:50

    Посимпатичнее выглядят скандинавы, но в завершающей стадии у них полный ахтунг.

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    Рейтинг: +172

    BigFanFCRV 3 июля 2018, 17:22

    Щвейцары вынесут их. 0-3

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 3 июля 2018, 16:39

    Хорошей и красивой игры! Побольше голов! И не доводить до серии пенальти! Ставлю на Швейцарию!

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    Рейтинг: +1779

    Alex Y 3 июля 2018, 16:34

    Шведы

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    Рейтинг: +591

    SinyaaPyll 3 июля 2018, 12:43

    Сборная Швеции - последний андердог. Последний представитель третьей корзины.

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    Рейтинг: +46

    semenov m 3 июля 2018, 05:36

    Дополнительное время

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 июля 2018, 08:44

    победа швеции минимальная

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