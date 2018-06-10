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Материалы

Франция - США

09.06.2018, Суббота, 22:00 мск Трансляция: МАТЧ ТВ Товарищеские матчи. Сборные Франция - США
Товарищеские матчи. Сборные 2011

11 ноября, пятница 23:59 Франция 1:0 США
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