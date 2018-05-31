Реал Солт-Лейк - Хьюстон

|
|6 августа, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Хьюстон
|
|1 июня, четверг
|03:30
|Хьюстон
|5:1
|Реал Солт-Лейк
|
|6 августа, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Хьюстон
|
|1 июня, четверг
|03:30
|Хьюстон
|5:1
|Реал Солт-Лейк
|
|18 сентября, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|Хьюстон
|
|15 мая, воскресенье
|21:00
|Хьюстон
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|
|1 мая, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Хьюстон
|
|13 сентября, воскресенье
|03:30
|Хьюстон
|1:3
|Реал Солт-Лейк
|
|19 июля, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|2:0
|Хьюстон
|
|12 мая, понедельник
|03:00
|Хьюстон
|2:5
|Реал Солт-Лейк
|
|11 августа, воскресенье
|05:30
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|Хьюстон
|Регулярный чемпионат,
|7 сентября, пятница
|04:30
|Хьюстон
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|
|21 августа, воскресенье
|00:00
|Хьюстон
|3:2
|Реал Солт-Лейк
|
|15 мая, воскресенье
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Хьюстон
|
|14 мая, пятница
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|3:1
|Хьюстон
|
|2 апреля, пятница
|00:00
|Хьюстон
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|22
|5
|7
|62:33
|+29
|71
|2.
|Атланта Юнайтед
|34
|21
|6
|7
|70:44
|+26
|69
|3.
|Cпортинг КС
|34
|18
|8
|8
|65:40
|+25
|62
|4.
|Сиэтл
|34
|18
|5
|11
|52:37
|+15
|59
|5.
|Даллас
|34
|16
|9
|9
|52:44
|+8
|57
|6.
|Лос-Анджелес
|33
|16
|8
|9
|68:52
|+16
|56
|7.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|8
|10
|59:45
|+14
|56
|8.
|Портленд
|33
|15
|8
|10
|54:48
|+6
|53
|9.
|Ди Си Юнайтед
|34
|14
|9
|11
|60:50
|+10
|51
|10.
|Коламбус
|34
|14
|9
|11
|43:45
|-2
|51
|11.
|Филадельфия
|34
|15
|5
|14
|49:50
|-1
|50
|12.
|Реал Солт-Лейк
|34
|14
|7
|13
|55:58
|-3
|49
|13.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|13
|9
|12
|66:64
|+2
|48
|14.
|Ванкувер Уайткепс
|34
|13
|8
|13
|54:67
|-13
|47
|15.
|Монреаль Импакт
|34
|14
|4
|16
|47:53
|-6
|46
|16.
|Нью-Инглэнд
|34
|10
|11
|13
|49:55
|-6
|41
|17.
|Динамо Хью
|34
|10
|8
|16
|58:58
|0
|38
|18.
|Торонто
|34
|10
|6
|18
|59:64
|-5
|36
|19.
|Миннесота Юнайтед
|34
|11
|3
|20
|49:71
|-22
|36
|20.
|Чикаго Файр
|34
|8
|8
|18
|48:61
|-13
|32
|21.
|Колорадо
|34
|8
|7
|19
|36:63
|-27
|31
|22.
|Орландо Сити
|34
|8
|4
|22
|43:74
|-31
|28
|23.
|Сан-Хосе
|34
|4
|9
|21
|49:71
|-22
|21