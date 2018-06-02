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Швеция - Дания

02.06.2018, Суббота, 20:45 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 Товарищеские матчи. Сборные Швеция - Дания
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015)

ответный матч		 17 ноября, вторник 22:45 Дания 2:2 Швеция
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015)

первый матч		 14 ноября, суббота 22:45 Швеция 2:1 Дания
Товарищеские матчи. Сборные 2014

28 мая, среда 22:15 Дания 1:0 Швеция
Товарищеские матчи. Сборные 2011

11 ноября, пятница 22:00 Дания 2:0 Швеция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 1
10 тур
10 октября, суббота 22:00 Дания 1:0 Швеция
7 тур
6 июня, суббота 22:00 Швеция 0:1 Дания
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа F
13 тур
8 сентября, суббота 22:30 Швеция 0:0 Дания
10 тур
2 июня, суббота 22:00 Дания 0:3 Швеция
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