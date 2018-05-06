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Виллем II - Витесс

06.05.2018, Воскресенье, 15:30 мск Тилбург, стадион Виллем ll Голландия. Эредивизие, 34 тур Виллем II - Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
16 тур
13 декабря, среда 20:30 Витесс 2:2 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 22:45 Витесс 0:2 Виллем II
1 тур
6 августа, суббота 21:45 Виллем II 1:4 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
25 тур
27 февраля, суббота 22:45 Витесс 0:1 Виллем II
1 тур
9 августа, воскресенье 17:45 Виллем II 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
23 тур
14 февраля, суббота 21:45 Витесс 2:0 Виллем II
9 тур
18 октября, суббота 20:30 Виллем II 1:4 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Витесс 3:1 Виллем II
3 тур
26 августа, воскресенье 16:30 Виллем II 0:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
20 тур
22 января, суббота 21:45 Виллем II 1:0 Витесс
8 тур
1 октября, пятница 22:45 Витесс 0:0 Виллем II
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
27 марта, суббота 20:45 Витесс 2:1 Виллем II
1 тур
1 августа, суббота 20:45 Виллем II 3:1 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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